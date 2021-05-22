تونس.. “لص حنون” يسرق هاتفا ويعيد الشريحة وبطاقة الذاكرة لصاحبته

في حادثة طريفة جرت في مدينة قفصة التونسية، تعرضت شابة إلى حادثة سرقة هاتفها المحمول أواخر رمضان، إلا أن اللص تصرف بشكل غريب واحتفظ بالهاتف وأعاد إليها شريحة الهاتف وبطاقة الذاكرة.



وأفاد موقع “موزاييك” اليوم السبت، بأن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا حادثة طريفة وقعت في مدينة قفصة التونسية حيث تعرضت دلال إلى سرقة هاتفها الجوال أواخر أيام شهر رمضان، إلا أنها تفاجأت بأن اللص قد احتفظ بالهاتف وأعاد إليها بطاقة تعريفها الوطنية وشريحة الهاتف الجوال إضافة الى بطاقة الذاكرة.

وفي اتصال هاتفي بـ”موزاييك” أكدت الشابة دلال، أن اللص قد أرسل أغراضها عبر شخص آخر اتصل بجارتها وسلمها إياها وغادر المكان، مشيرة إلى أن بطاقة الذاكرة تحتوي على صورها الشخصية وهو ما دفعها إلى التعبير عن شكرها وامتنانها لـ “اللص الحنون”، وفق تعبيرها، الذي لم يستغل صورها وأعادها إليها.