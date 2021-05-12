الولايات المتحدة.. القبض على مقنّع نفذ 30 عملية سطو مسلح

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على مواطن من أصول إفريقية ارتكب 30 عملية سطو مسلح على منازل في لوس أنجلوس، مرتديا قناعا جعله يبدو أبيض البشرة لتضليل الشرطة في أصوافه.

ووجهت إدارة شرطة بيفرلي هيلز تهمتين للمواطن روكيم برويل البالغ 30 عاما بالسطو والسرقة، والتخريب.

ولاحظ أفراد الشرطة الذين يحققون في سلسلة من عمليات السطو في ضاحية ثرية أن فم المشتبه به يبدو دائما مفتوحا في لقطات كاميرات المراقبة.

ومن ثم أدركوا أن السارق كان يرتدي قناعا مما جعله يبدو وكأنه رجل أبيض ذو شعر بني كثيف، وربطت الشرطة المجرم باثنتين من عمليات السطو في 20 أبريل و20 يوليو 2020، حيث قام بسرقة أجهزة تلفزيون ذات شاشات مسطحة.

وألقت الشرطة القبض عليه في 2 مايو أثناء توقف مروري، وعثرت على قناع للوجه وأشياء أخرى ربطته بعمليات السطو في سيارته.

وأكدت السلطات أن لوحات ترخيص السيارة كانت مسروقة أيضا، وكشف بحث إضافي في منزله عن المزيد من المسروقات التي تربطه بعمليات سطو إضافية.