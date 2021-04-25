دولة تخصص يوم عطلة لكلاب ألاباي.. لماذا؟

خصصت تركمانستان، اليوم الأحد، عطلة عامة جديدة لسلالتها الوطنية من كلاب ألاباي التي أقام لها من قبل زعيم البلاد نصبا تذكاريا وكتب قصيدة تمجدها.



وتقررت العطلة الجديدة في نفس يوم الاحتفال بسلالة خيول أخال تيكي التي تعتبرها تركمانستان أيضا جزءا من تراثها الوطني.

وتضمن يوم ألاباي مسابقة للعثور على أفضل كلاب الرعي الكبيرة.

ومنح الرئيس قربان بيردي محمدوف الجائزة الأولى للشجاعة لكلب يعمل في حرس الحدود.

ويحكم محمدوف هذه الدولة الصحراوية المعزولة التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة منذ عام 2007.

وأقامت الحكومة في العام الماضي تمثالا مذهبا للألباي في العاصمة عشق أباد التي يوجد بها أيضا تمثال مطلي بالذهب للرئيس بيردي محمدوف نفسه ممتطيا حصانا.