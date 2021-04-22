أبريل 23, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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إيطالي يتغيب عن العمل لـ15 عاما!

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فى :طرائف و غرائب
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إيطالي يتغيب عن العمل لـ15 عاما!

حطم أحد عمال القطاع العام الذي وصفته الصحافة الإيطالية بـ”ملك الغائبين” الرقم القياسي الوطني من خلال التغيب عن العمل لمدة 15 عاما.

وقالت الشرطة إن الموظف الذي يعمل في مستشفى بوليسي سياتشيو في مدينة كاتانزارو في كالابريا، استمر في تلقي راتبه الشهري البالغ إجماليه 538 ألف يورو على الرغم من عدم حضوره للعمل منذ عام 2005.

ويواجه الرجل البالغ من العمر 67 عاما تهما بإساءة استخدام المنصب والتزوير والابتزاز. كما يتم التحقيق مع ستة مديرين للاشتباه في أنهم لعبوا دورا في تمكينه من التغيب.

وقد جمعت الشرطة أدلتها من سجلات الحضور والرواتب بالإضافة إلى إفادات الشهود من الزملاء. في عام 2005، زعم أن الرجل وجه تهديدات ضد مدير المستشفى لمنعه من تقديم تقرير تأديبي بسبب تغيبه.

المصدر: “الغارديان”

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