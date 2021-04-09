قصة حب إلكترونية تكبّد مواطنا كويتيا 180 ألف دولار!

سجل مواطن في دولة الكويت قضية احتيال ونصب بحق فتاة تعرف عليها إلكترونيا، بعد أن أنفق عليها قرابة 55 ألف دينار (181,500 دولار)، ثم رفضت الزواج منه.

وحسب صحيفة “الراي” المحلية، تعرف الشاب على فتاة مواطنة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتطورت علاقتهما إلى لقاءات، وتقديم هدايا قيمة للفتاة تنوعت بين المجوهرات غالية الثمن والساعات الفخمة، حتى وصل الأمر به إلى تسليمها بطاقته المصرفية الخاصة بسحب الأموال من الصراف الآلي، مرفقة بالرقم السري.

وبينت الصحيفة أن الفتاة استغلت ثقة الشاب وحبه، فقامت بصرف كل ما تريده من مال من بطاقة السحب، حتى قرر المجني عليه أن يبلغ الفتاة برغبته بمقابلة أهلها للارتباط بها رسميا، فردت عليه بأن “أهلها لن يرضوا به”، وإثر ذلك طالبها الشاب بإرجاع كل أمواله وهداياه، لكنها رفضت ذلك.

وقال مصدر أمني إن “المجني عليه تقدم إلى الشرطة بشكوى بحق الفتاة بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على أمواله، مرفقا شكواه بعدد من الفواتير وإيصالات السحب الآلي”.

ولفت إلى أن “القضية أحيلت إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

المصدر: “الرأي”