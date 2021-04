مشهد ولا أطرف.. كلب “يقتحم” البث ويسرق الميكروفون

طاقم العمل يسترجع الميكروفون بعد تضرره بشكل طفيف

في مشهد ولا أطرف، قام كلب بسرقة الميكروفون من مراسلة قناة روسية، بينما كانت في بث مباشر أمام الكاميرا.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة، كيف بدأت المراسلة البث المباشر ليفاجئها كلب يقفز عليها ويلتقط الميكروفون بأسنانه ثم يهرب.

فما كان من المراسلة إلا أن تطارده محاولة استعادة الميكروفون منه.

وتمكن طاقم العمل من استرجاع الميكروفون، بعد تضرره بشكل طفيف، وعادت المراسلة إلى الهواء.

إلى ذلك علقت صاحبة الكلب على الحادثة بقولها: “اسم الكلب هو مارتن. وهو كلب لطيف”، وفق القناة.

A dog in Russia grabbed the reporter's microphone and ran away during a live broadcast pic.twitter.com/R1T8VZ5Kpt

— Ali Özkök (@Ozkok_A) April 2, 2021