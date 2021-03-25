أمريكي يعثر على تذكرة يانصيب بقيمة مليون دولار بعد أن فقدها

تمكن مواطن أمريكي من ولاية تنيسي من العثور على تذكرة اليانصيب الخاصة به الفائزة بمليون دولار في نفس المكان الذي فقدها فيها.

وذكرت شبكة abc news أن الرجل فقد تذكرته في موقف للسيارات، لكنه وبعد الإعلان عن الأرقام الفائزة لم يعثر عليها، مشيرة إلى أنه كان يمكن لأي شخص يعثر على التذكرة المطالبة بقيمتها.

وقال نيك سلاتين إنه ذهل ولم يصدق أن تذكرته التي اشتراها من متجر بقالة محلي فائزة بـ1,178,746 دولار.

وفي غضون ساعة من ذلك، وبعد نقله الخبر السار لخطيبته وتوقفه لتناول الغذاء، أدرك أنه فقد التذكرة.

وبدأ سلاتين محاولة تذكر الأماكن التي مر بها، ما أدى به في نهاية المطاف إلى متجر قطع غيار المركبات، حيث عثر على التذكرة ملقاة في موقف السيارات.

وقال سلاتين إنه لم يتخيل أن شخصا ما ربما داس على التذكرة دون أن ينتبه إلى أنها تذكرة بمليون دولار.

وأشار الفائز إلى أنه وخطيبته ينويان الاستمرار في العمل، واقتناء سيارات جديدة ومنزل خاص بهم، فضلا عن استثمار جزء من المبلغ.