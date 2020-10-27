بالفيديو: سرقة مراسل مباشرة على الهواء!

نشر الصحفي الأرجنتيني جيرو مورا مقطع فيديو لسرقة هاتف محمول من أحد المراسلين الأرجنتينيين أثناء تغطية على الهواء مباشرة في منطقة ساراندي بضواحي العاصمة بوينس آيرس.

وقال مورا في تغريدة له “لقد سرقوا الهاتف الخلوي مباشرة من الزميل دييغو دي ماركو، الكثير من الغضب”، معلقا على مقطع الفيديو الذي لقي تفاعلا كبيرا عبر المنصات الاجتماعية، وحصل على أكثر من 800 ألف مشاهدة في تويتر.

وأظهر المقطع ماركو -الذي يعمل مراسلا في القناة التاسعة المحلية- وهو يستعد لبدء البث المباشر على الهواء ليتفاجأ بشاب يركض بجانبه وانتزع هاتفه ثم هرب عبر رواق ضيق بين المنازل.

وصاح ماركو متفاجئا “انتظر، لقد سرق هاتفي”، وحاول مطاردة الشاب، لكن تلك المحاولة لم تكن مجدية بحسب مصادر صحفية محلية.