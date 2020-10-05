لم ينتبه للميكروفون.. فعل مشين لسياسي خلال اجتماع رسمي عبر “زووم” يكلفه غاليا! (فيديو)

ألقت الشرطة البريطانية القبض على، ألان سميث، وهو زعيم سابق في مجلس العمل، بعد أن نعت العمدة بـ “البقرة الحمقاء” خلال اجتماع رسمي عبر “زووم”، قبل أن يدرك أن ميكروفونه لم يكن مغلقا.

وأظهر مقطع فديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ألان، الذي كان زعيم إدارة حزب العمل في مقاطعة كمبريا شمال غرب إنجلترا حتى مايو الماضي، أظهره وهو يقوم بتعليق ساخر حول عمدة المدينة السيدة، هيلاري هارينغتون.

بعد ذلك مباشرة، تغير تعبير وجهه، حيث أدرك أن زملاءه أعضاء المجلس قد سمعوه.

وكانت هارينغتون تعاني من صعوبات فنية في الفترة التي سبقت التعليق، وقالت إنها ستضطر إلى رفع الاجتماع لفترة وجيزة، لمناقشة القضايا مع أحد مسؤولي المجلس.

عندها قال ألان موجها كلامه لهارينغتون: “إنه بجانبك تماما، أيتها البقرة الحمقاء”.

واعتذر ألان لاحقا عندما عاد أعضاء المجلس بعد التأخير، وقال: “لقد تم لفت انتباهي إلى أن الميكروفون الخاص بي لم يكن صامتا قبل أن نذهب إلى جلسة التأجيل، ربما أكون قد أبديت بعض الملاحظات المهينة”.

وأضاف مخاطبا هارينغتون: “أود أن تقبلي اعتذاري.. أنا آسف لما حدث”.

من جهتها، شكرت العمدة عضو المجلس على اعتذاره، وقالت له: “لا تدلي بتصريحات هكذا حول الناس، سواء كان الميكروفون صامتا أم لا”.

المصدر: ديلي ميل