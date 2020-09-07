رجل يفجر جزءا من منزله أثناء مطاردة ذبابة

فجر رجل جزءا من منزله في فرنسا أثناء محاولته مطاردة ذبابة، حسبما ذكر موقع Sud-Ouest الإخباري.

كان الرجل، وهو في الثمانينيات من عمره، على وشك تناول العشاء عندما انزعج من ذبابة تحلق حوله.

فالتقط مضربا كهربائيا مصمما لقتل الحشرات، وبدأ في استهدافها، وفي هذه الأثناء تسربت عبوة غاز في منزله الواقع في إقليم دوردوني بجنوب غرب فرنسا.

وتسبب التلاحم بين المضرب الكهربائي والغاز في انفجار أدى إلى تدمير المطبخ، وإلحاق أضرار جزئية بسقف المنزل في قرية باركول-شينو.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الرجل، الذي لم يذكر اسمه، نجا بأعجوبة من الحادث، وأصيب بحروق في يده.

ومع ذلك، فإن مصير الذبابة غير معروف، كما يشير موقع Sud-Ouest.

ومنذ وقوع الحادث، سجل الرجل في موقع تخييم محلي بينما تقوم عائلته بإصلاح المنزل.