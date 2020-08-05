قطة ضُبطت متلبسة بـ”تهريب مخدرات” تفر من السجن

كثيرا ما نسمع عن عصابات مخدرات يتم القبض عليها ثم تفر من السجن بطريقة قد تكون دموية أو على طريقة أفلام هوليود، لكن أن يتم القبض على قطة متلبسة بـ”تهريب المخدرات”، ثم تستطيع هذه القطة الهرب من السجن، فهذا شيء ليس معتادا.

وهربت هرّة احتجزت في السجن الرئيسي في سريلانكا، كانت قد احتجزت خلال محاولتها تهريب مخدرات وبطاقات هواتف خلوية إلى داخل السجن، وفق ما أفادت تقارير إعلامية يوم الاثنين (الثالث من أغسطس/ آب 2020).

وضبطت القطة يوم السبت من قبل مسؤولي الاستخبارات في سجن ويليكادا الذي يخضع لحراسة مشددة، وفق عنصر من الشرطة. وأضاف المصدر نفسه أن نحو غرامين من الهيرويين وبطاقتي هاتف ورقاقة ذاكرة ضبطت في كيس بلاستيك صغير مربوط حول عنق القطة.

وأوردت صحيفة “ارونا” أن القطة هربت الأحد من غرفة كانت محتجزة فيها.

ولم يصدر تعليق فوري من إدارة السجن.

وكان السجن قد أفاد عن زيادة في حوادث إلقاء الناس المخدرات والهواتف المحمولة وشواحن الهواتف فوق جدرانه في الأسابيع الأخيرة، وبالذات باستخدام الحيوانات والطيور.

ففي الأسبوع الماضي، صادرت الشرطة نسراً بتهمة استخدامه لتوصيل المخدرات إلى إحدى ضواحي العاصمة السريلانكية كولومبو.