اقتحم مطعما بسكين من أجل “كيس بطاطا مقلية”

عاش عاملون في مطعم صغير بمدينة سوانزي البريطانية لحظات من العرب، عندما اقتحم مراهق المكان مسلحا بسكين يبلغ طوله 23 سنتيمترا، للحصول على “كيس بطاطا مقلية”.

واقتحم ماثيو هاوكينز، البالغ من العمر 19 عاما مطعما للبيتزا والكباب، وأشهر سكينا بوجه العاملين في المكان وأخذ يصرخ مطالبا بالحصول على “كيس شيبس” مجاني.

ومع هول الصدمة، أجاب العامل في المطعم بالاستفسار عن سبب مطالبة المراهق للكيس، ليجيب الأخير بالقول: “لأنني قلت ذلك”، قبل أن يبدأ بالصراخ وضرب المنضدة التي أمامه بالسكين، وفقما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية نقلا عن “ويلز نيوز سيرفيس”.

كما هدد المراهق العامل بالطعن، قائلا: “سأقطعك”، وبعد 15 دقيقة من الصراخ والتهديد، قرر المراهق أن يذهب إلى المتجر المجاور، مشيرا إلى أنه سيعود من أجل “البطاطا المقلية”.

وبالفعل، ذهب المراهق إلى المتجر المجاور وسرق مجموعة من الأشياء، ولدى عودته كان العامل قد خرج من المكان ليقوم بإغلاق الباب من الخارج، حابسا هاوكينز داخل المطعم لحين وصول الشرطة.

وحكمت محكمة في سوانزي على المراهق، الذي كان مخمورا وقت الهجوم، بالحبس 3 سنوات في منشأة تعنى بالأحداث، كما تم فرض أمر بمنع الاقتراب أو التواصل مع ضحاياه الذين أرعبهم بالسكين.