حادثة غريبة.. سارق يعود لمنزل اقتحمه لاستعادة قميصه!

في واقعة غريبة في بريطانيا، عاد سارق إلى منزل كان قد اقتحمه بعد أن نسي “تي شيرت” من ماركة “أديداس” بداخله، حسبما أوردت صحيفة “ميرور” البريطانية.

وتقول كاثرين فينيكس (30 عاما)، إنها شعرت بالرعب بعد حادث السرقة، وتفكر في الانتقال لمنزل آخر.

وأضافت “كنت نائمة وسمعت ضجيجا في الطابق السفلي، وافترضت أنه عراك بين قططي، لكن بعد النزول للطابق في نحو الساعة الواحدة صباحا اكتشفت رجلا يقف في المطبخ”.

وتعيش الأم البريطانية، وهي عاملة نظافة، مع ابنتها روزي البالغة من العمر ثماني سنوات.

Brazen thief asks mum for Adidas hoodie he'd left behind during robberyhttps://t.co/qksqQhqhT0 pic.twitter.com/pWfPFoJfvS

— Daily Mirror (@DailyMirror) July 11, 2020