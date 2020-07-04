يوليو 05, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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فيديو.. موجة عملاقة تفسد فرحة عروسين

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فيديو.. موجة عملاقة تفسد فرحة عروسين

أراد عروسان أن يحتفلا بعقد قرانهما بطريقة غير تقليدية، فوقفا على شاطئ البحر من أجل التقاط الصور التذكارية، غير أن الأمر انتهى بمأساة.

ونشرت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأميركية، الجمعة، مقطع فيديو وثقه أحد المارة، يظهر العروسين وهما يستمتعان باللحظات الجميلة، في شاطئ لاغونا بولاية كاليفورنيا، دون اكتراث لحركة الموج التي كانت ترتفع خلفهما شيئا فشيئا.

وفجأة، ضربت موجة عملاقة العروسين السعيدين، بينما كانا يلتقطان الصور، لتدمر جلسة التصوير وتوقعهما في البحر.

ولحسن الحظ، تمكن رجال الإنقاذ من سحب العروسين اللذين غمرتهما مياه البحر، وإخراجهما ليتقطا أنفاسهما.

ومن المؤكد، بحسب الصحيفة الأميركية، أن خطة حفل الزفاف لم تكتمل بعد الحادث. ولم تعرف هوية العروسين.

وأعادت السلطات الأميركية في أبريل الماضي فتح شاطئ لاغونا بعد نحو شهرين من إغلاقه، بسبب جائحة كورونا.

لكنها أعادت إغلاقه مؤخرا، تحسبا لارتفاع الإصابات مع حلول ذكرى استقلال الولايات المتحدة التي تحل السبت، وبسبب الارتفاع الهائل في الإصابات بكاليفورنيا.

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