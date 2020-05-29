ثعلب علق رأسه في عجلة سيارة.. ومعجزة أنقذته

وجد ثعلب غير محظوظ نفسه عالقا في عجلة سيارة، لم يستطع بعدها التحرك إلا بعد تدخل عناصر الإطفاء جنوبي العاصمة البريطانية لندن.

ووفق ما ذكرت صحيفة “مترو” البريطانية، فإن الثعلب جرى رصده في حديقة طريق أديسكومب كورت في كرويدون جنوبي العاصمة البريطانية لندن، يوم 21 مايو.

ودخل الثعلب إلى منطقة يجري فيها تخزين عجلات احتياطية، قبل أن يجد نفسه عالقا داخل إحداها.

وحاول الحيوان تحرير نفسه بكل ما أوتي من قوة، لكنه فشل، مما دفع مواطنون إلى الاتصال بالجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات.

وقالت المسؤولة بالجمعية، كريستي “كان الثعلب حزينا وخائفا، حاول تحرير نفسه دون جدوى.. كنت أعرف أن علينا التصرف بسرعة”.

وأضافت “كانت رقبته متورمة.. لحسن الحظ دخلت فرقة إطفاء لندن على الخط واستخدمت معداتها لتقطيع العجلة وتحرير الثعلب”.

وتابعت: “أنا حقا ممتنة لرجال الإطفاء الذين منحونا بعض وقتهم وساعدوا هذا الثعلب”.