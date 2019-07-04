طلباً للبركة.. رئيس بلدية في المكسيك يتزوج أنثى تمساح

تزوج رئيس بلدية بلدة سان بيدرو هواميلولا التي تشتهر بصيد الأسماك في جنوب المكسيك بأنثى تمساح في مراسم رمزية تهدف إلى جلب الخير الوفير للبلدة.

وتعد هذه المراسم الرمزية مظهراً أساسياً في طقوس محلية لموسم الحصاد.

ويمارس سكان أصليون تلك الطقوس منذ عام 1789 اعتقاداً منهم أنها تجلب الحصاد الوفير وكذلك الكثير من الأسماك والروبيان وغيرها من المأكولات البحرية للصيادين في القرية الممتدة على ساحل المحيط الهادي في ولاية واهاكا.

وقبل المراسم، سار موكب الزفاف في أنحاء البلدة بصحبة فرقة موسيقية. وبعد إتمام الطقوس زُفت أنثى التمساح إلى رئيس البلدية فيرغيليو فوينتيس في قاعة مبنى البلدية.

وقال فوينتيس: “نتضرع إلى الله بأن يعطينا ما يكفي من الوحدة وقوة الحياة والحصاد والأنهار مع ما يكفي من الماء والغذاء.”

فيما عبرت مالكة التمساح، آزنت سارات عن فرحتها بالقول: “أشعر بالسعادة كثيراً، جئت اليوم لتسليم ابنتي إلى رئيس البلدية”.

وحسب التقاليد، تعامل التمساح العروس كأميرة، ويأمل السكان الأصليون في أن تجلب هذه المراسم السلام والرخاء لمجتمعهم.