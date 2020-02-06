يسرق الآلاف بأول يوم عمل.. و”يمحو هويته” بحركة بارعة

“اتق شر من أحسنت إليه”.. حكمة تنطبق على صاحب محطة وقود وظف رجلا يبحث عن عمل، فما كان من الأخير إلا أن سرق منه مبلغا كبيرا في أول مناوبة عمل له، قبل أن يختفي تماما عن الأعين.

وفي التفاصيل ذكرت شرطة ولاية كونيتيكت الأميركية أنها تبحث عن رجل مجهول الهوية أقدم على سرقة بضائع وأموال تقدر بنحو 17 ألف دولار.

وأوضحت شبكة “سي إن إن” أن مالك محطة وقود في مدينة هامدن، كان قد وظف رجلا ليعمل عنده في المناوبة الليلية، لكن ذلك العامل سارع على الفور، وفي الساعات الأولى لمباشرته مناوبته إلى القيام بفعلته المؤسفة.

وقال مالك المحطة إنه كان يراقب العامل عبر تطبيق على هاتفه الذكي من منزله، قبل أن يكتشف أنه اختفى فجأة عن الأنظار ، وعندما حضر مسرعا إلى المحطة وجد أنه فقد تذاكر يانصيب، وآلاف الدولارات و89 صندوقا من السجائر، ليقدر خسارته الإجمالية بـ17183دولار.

ولم يكلف السارق نفسه عناء إخفاء وجهه عن كاميرات المراقبة، كما أوضحت الشرطة، واكتفي فقط بأخذ ملف التوظيف الخاص به، ليبقى بذلك مجهول الهوية، خاصة أن رب عمله لم يستطع أن يتذكر اسمه بالنظر إلى فترة عمله القصيرة للغاية.

وكل ما تملكه الشرطة حاليا هو صورة ذلك الشخص، على أمل اعتقاله “في أسرع وقت”.