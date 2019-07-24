مهرب سيء الحظ يصدم سيارة شرطة بشاحنة تحمل مخدرات بملايين الدولارات

ألقي القبض على مهرب مخدرات مشتبه به صدم بشاحنة محملة بمخدر الميتامفيتامين (الذي تعادل قيمته 140 مليون دولار) سيارة شرطة بينما كانت تقف أمام قسم الشرطة في سيدني، أستراليا.

وكان المشتبه به، 28 عاما، يقود مسرعا عندما حطّم مقدمة سيارة الشرطة، يوم الاثنين، قبل أن يلوذ بالفرار.

وبعد ساعة، ألقت الشرطة القبض عليه في منطقة إيستوود شمالي المدينة.

وبالبحث في الشاحنة، عثرت الشرطة على 273 كجم من مادة الميتامفيتامين المخدرة.

وقالت السلطات إن الحادث لم يسفر عن إصابات، لكن سيارة الشرطة “تعرضت لأضرار جسيمة”.

وتعتبر مادة الكريستال ميتامفيتامين المخدرة، المعروفة محليا بين مستخدميها باسم “الثلج”، الأكثر شيوعا وضررا في أستراليا، وتعد تكلفتها في أستراليا الأكبر حول العالم، مما يدفع عصابات الجريمة المنظمة في البلاد إلى تفضيل الاتجار بها.

ويمثل الرجل، الذي أبقت السلطات على هويته مجهولة، أمام المحكمة اليوم الثلاثاء بتهمة تهريب المخدرات وارتكاب مخالفات تتعلق بالقيادة.