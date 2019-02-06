فبراير 06, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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مذيع سعودي يتهم سيدة بالتحرّش به.. والسبب “الله يسعدك ويوفقك”!

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فى :طرائف و غرائب
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مذيع سعودي يتهم سيدة بالتحرّش به.. والسبب “الله يسعدك ويوفقك”!

أغضب مذيع سعودي رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ردة فعله التي وصفها كثيرون بـ “الفجة” تجاه امراة اتصلت ببرنامجه.

ووثق فيديو انتشر على موقع تويتر، مداخلة هاتفية لسيدة في برنامج على قناة سعودية دينية توجهت خلالها لأحد المتسابقين بالدعاء قائلة ” الله يسعدك ويوفقك”.

عبارة استشاط لها المذيع غضبا وطلب من معد البرنامج قطع الاتصال على الفور واصفا سلوك المتصلة بـ “الخادش للحياء” بأنه “غزل غير مقبول”.

وعلى اثرها انتفضت مواقع التواصل الاجتماعي استهجانا لسلوك المذيع، إذ دشن نشطاء “#الله_يسعدك_ويوفقك” طالبوا من خلاله بمحاسبته وطرد من عمله.

المصدر: بي بي سي

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