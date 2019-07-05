محامٍ مصري يتلصص على السيدات بطائرة

في واقعة غريبة ألقت الأجهزة الأمنية بمصر القبض على محامٍ استخدم طائرة تجسس صغيرة مزودة بكاميرا للتلصص على جيرانه من الفتيات والسيدات.

وألقت مباحث القليوبية شمال العاصمة المصرية القاهرة، القبض على محامٍ يبلغ من العمر 30 عاماً، لتجسسه على جيرانه من السيدات باستخدام طائرة بها كاميرا صغيرة.

وكشفت التحقيقات أن المحامي يستخدم الطائرة ليلا للمرور على شرفات المنازل والنوافذ الخاصة بالسيدات للتجسس عليهن وتصوير ما يمكن تصويره من أوضاع خاصة بهن.

واكتشف أحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا ببنها، الواقعة بالصدفة بعد عثوره على الطائرة وهي تقف على نافذة شقته فأمسك بها وأبلغ أجهزة الأمن معتقدا أنها جهاز إرسال.

وقامت أجهزة الأمن بفحص الطائرة والكاميرا، وتبين أنها مملوكة لمحامٍ، و أنه يستخدمها في التجسس عن بعد وتصوير السيدات في منازلهن، حيث هناك صور خاصة بهن على كاميراتها.

وتم ضبط المحامي والتحفظ على الطائرة، فيما أمرت النيابة المباحث بإجراء تحريات أكثر عن الواقعة، وكشف جميع ملابساتها.