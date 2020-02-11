كيف سقط اللص “العبقري” في أيدي الشرطة؟

ألقت السلطات في ولاية تينيسي الأميركية القبض على لص شديد الحرص على النظام بعدما سقط منه سهوا دفتر ملاحظات خلال إحدى عمليات السطو.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن دفتر الملاحظات تضمن لائحة بأماكن أخرى كان يخطط لسرقتها.

ووجهت لروبرت شول غودارد (49 عاما) اتهامات تحطيم باب زجاجي واقتحام منزل في ناشفيل يوم التاسع والعشرين من يناير، وسرقة جهاز تلفاز ومسدس من سكان المنزل بحسب السجلات التي قدمت لمحكمة مقاطعة ديفيدسون.

لكن الادعاء قال إن غودارد نسي شيئا ساعد السلطات في حل لغز القضية، وهو دفتر ملاحظات سجل فيه عدة عناوين، ومنها عنوان منزل آخر على بعد عدة كيلو مترات كان قد تعرض للسرقة في نفس يوم السرقة الأخيرة، حسبما ذكرت صحيفة “ذا تينيسيان”.

ألقي القبض على غودارد بعد أن صورته إحدى كاميرات المراقبة وهو يحاول كسر الباب الخلفي لمنزل آخر، حسبما أفادت سجلات الولاية.

والقي القبض على غودارد الأسبوع الماضي ومحتجز لحين سداد كفالة قدرها 15 ألف دولار في اتهامات بالسطو والسرقة كما أظهرت سجلات السجن.