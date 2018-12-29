شاهد الصورة .. مراسل على الهواء مباشرة وخلفه شخص عاري تماما من ملابسه

وقعت إحدى المحطات الإسبانية في موقف محرج خلال لقاء مباشر مع أحد مراسليها من شاطئ في برشلونة كان يتحدث فيه عن الأجواء الربيعية المعتدلة التي تسود إقليم كتالونيا خلا شهر ديسمبر البارد.

وكان مراسل القناة الكالتونية الثالثة، قد انتقل إلى الشاطئ صباحا لينقل لملايين المشاهدين إقبال الناس على الشواطئ للاستمتاع بنهار ربيعي دافئ، في وقت تعاني بعض المناطق في أوروبا وإسبانيا من موجات برد قارس.

وخلال حديث المذيع على الهواء مباشرة، ظهر في الخلفية بشكل واضح رجل مع عائلته، وكان عاريا تماما قبل أن يرتدي سرواله.

وبحسب صحيفة ‘ديلي ميل’ البريطانية، فقد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصور، مع تعليقات لا تخلو من الطرافة، إذ قال أحدهم: ‘ هذا يثبت أن الأجواء ساخنة (مثيرة) في برشلونة والناس لا تعرف ذلك’.