سيارات ومروحية لمطاردة “بقرة شديدة العدوانية” في ألمانيا

عادة لا يعتبر البقر عدوانيا، إلا أن بقرة في جنوب ألمانيا أثارت ذعر كثير من الناس بعد إصابتها بحالة من الهياج وصلت لدرجة أن الشرطة وصفتها بـ”شديدة العدوانية” .. فكيف تمكنت الشرطة من الإمساك بالبقرة في النهاية؟

أصابت بقرة في بلدة “زاند أم ماين” الألمانية حالة من الهياج تسببت في قيامها بتدمير منزلا زجاجيا بالكامل وإلحاق أضرار بدراجة نارية وسيارة دورية شرطة.

ووصفت الشرطة البقرة في تقرير لها اليوم الأحد بأنها “شديدة العدوانية”، كما أوضحت أن سهام التخدير التي استخدمها طبيب بيطري متخصص كانت السبيل الوحيد لإيقاف البقرة الهائجة.

وطاردت الشرطة البقرة بالبلدة، التي تقع في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، لعدة ساعات باستخدام سيارات ومروحية، إذ نجحت الشرطة بالنهاية في تطويق البقرة باستخدام عدة سيارات طوارئ.

وحملت الشرطة البقرة بعد تخديرها إلى صاحبها، الذي أعادها إلى الإسطبل حيث يحتفظ بها بواسطة مقطورة.

ووفقا لموقع “فيلت” الألماني، كانت جميع محاولات الإمساك بالبقرة أمس السبت قد فشلت، إذ أدت إلى توجه البقرة نحو متجر انطلقت منه إلى مركز المدينة حيث دمرت المنزل الزجاجي ثم نجحت في تحرير نفسها من أثار الدمار واستكمال رحلتها.