سكير يحاول اختطاف طائرة مدنية فوق النرويج!

أُرغمت طائرة تابعة لشركة Wizz Air، تحلق في رحلة بين آيسلندا وهنغاريا، على الهبوط الاضطراري في مطار “ستافنجر” في النرويج، إثر محاولة رجل سكير اقتحام قمرة الطيار.

وتلقت الشرطة النرويجية بلاغا من طاقم الطائرة قبيل هبوطها في المطار، يفيد بمحاولة مواطن آيسلندي مخمور اقتحام قمرة الطيار، في حين تمكنت العناصر الأمنية من السيطرة على الوضع فور هبوط الطائرة.

واستطاع طاقم الطائرة كبح جماح الرجل المخمور وإخضاعه، ريثما هبطت الطائرة وألقت الشرطة القبض عليه، في حين أكد مصدر أمني أن الرجل كان هادئا لحظة اعتقاله.

ترجح الشرطة النرويجية أن حالة السكر التي كان فيها الراكب، هي سبب الحادثة، ولكنه قد يقبع في السجن 3 سنوات إذا تبين أنه قد بيّت تعريض الطائرة والركاب للخطر. وفي حال ثبت عكس ذلك، سيسجن 6 أشهر لخرقه تعليمات طاقم الطائرة.