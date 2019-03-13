تغدت به قبل أن يتعشى بهاـ دجاج غاضب يلقن ثعلباً درسا قاسياً!

بعدما كان يأمل في الحصول على وجبة دسمة من لحم الدجاج الطازج يسد بها رمقه، وجد ثعلب مفترس نفسه فريسة لحشد غاضب من الدجاج، التي شنت هجوما جماعيا على المعتدي وتغدت به قبل أن يتعشى بها. وقد عثر على الثعلب الضحية جثة هامدة.

ففي حادثة لا تتكرر إلا نادرا، ذكر موقع صحيفة “ذا غارديان” البريطانية أن مجموعة من الدجاج أنهت حياة ثعلب تسلل إلى حظائرها في فرنسا. وأضاف أن الدجاجات استعانت بمناقيرها من أجل مهاجمة الثعلب الصغير وقتله.

وتعود وقائع هذه الحادثة إلى الأسبوع الماضي، فقد دخل الثعلب إلى مزرعة دواجن تابعة لمدرسة فرنسية، وذلك على أمل الحصول على وجبة يسد بها رمق الجوع، بيد أن الثعلب وجد نفسه عالقاً داخل المزرعة، بسبب النظام الآلي الخاص بها، والذي يغلق الأبواب بمجرد غروب الشمس. وتابع موقع “ذا غارديان” أن طلاب المدرسة اكتشفوا صباح اليوم التالي جثة الثعلب، وذلك أثناء قيامهم بجولة بهدف فحص الدجاج.

وفي نفس السياق، نقل موقع صحيفة “ديلي ميل” عن باسكال دانييل مدير المزرعة الفرنسية قوله إن الدجاجات هي المشتبه بها الأول في قتل الثعلب. وأردف: “في زاوية بالمزرعة، عثرنا على الثعلب ميتاً…لقد هاجمت مجموعة من الدجاج الثعلب بمناقيرها”. وتابع نفس المتحدث أنه في السنة الماضية هاجم ثعلب المزرعة وتمكن من قتل عدة دجاجات، بيد أن الصورة انقلبت تماما في هذه المرة.