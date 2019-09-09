خطأ يكلف ذواقا للجعة أكثر من 60 ألف يورو مقابل قنينة

كلفت قنينة بيرة سائحا أستراليا في مدينة مانشستر البريطانية أكثر من 60 ألف يورو.

وبحسبما ذكرت صحيفة ” Buzz.ie” فإن السائح الأسترالي بيتر لالور، وهو مدون له صفحة على الإنترنت متخصصة في أنواع ومذاقات البيرة، بعد أن تناول قنينة بيرة في أحد النزل في مانشيستر، ثمنها 5.5 باوند، وأثناء دفع الحساب لم تكن معه نظاراته ولم ينتبه لخطأ في الحساب، وانتبه فقط في وقت لاحق عندما وصلته رسالة إلى هاتفه أخطرته أنه تم سحب 61200 يورو من حسابه البنكي مقابل قنينة البيرة.

وسخر المدون الأسترالي من هذه الحادثة في موقعه على الإنترت، متحدثا عن أغلى قنينة بيرة في التاريخ.

وبعد اكتشاف الخطأ قدم مدير النزل اعتذاره، ووعد بأن يعيد المبلغ خلال 9 أيام.