تناول هذه الشطيرة واحصل على 330 دولارا فورا

أثار مطعم لشطائر البرغر ضجة على الإنترنت، بعدما بدأ مستخدمون لموقع “يوتيوب” تحدي بعضهم البعض في التهام كبرى وجباته، وهي شطيرة يقترب وزنها من الستة كيلوغرامات ومغطاة بحلقات البصل المقلية واللحم المقدد والمايونيز.

ويمنح مطعم “كريس ستيكس آند برغرز” في بانكوك، 10 آلاف بات (نحو 330 دولارا) جائزة لمن يتمكن من إنهاء الوجبة العملاقة خلال 9 دقائق، أي بات واحد مقابل كل سعر حراري.

وابتكر المالك كومديتش كونغسوان، الذي يقول إن شطيرة البرغر تلك هي الأكبر في البلاد، فكرة المسابقة، بعدما تمكن 3 عملاء من تحقيق المهمة الصعبة، حيث يأتيه متنافسون جدد كل يوم.

وكان من بينهم باكورن بورنتشيوانجكون، الذي لم ينجح سابقا في إنهاء الوجبة خلال الوقت المحدد، وقال: “سأتناول البرغر في وقت ما (في المستقبل) لكن ليس قريبا”.

ويبلغ سعر شطيرة البرغر العملاقة إذا كانت مصنوعة من لحم البقر 2500 بات (82.75 دولار)، بينما يصبح سعرها 3500 بات (115.86 دولار) إذا كانت مصنوعة من لحم الخنزير.