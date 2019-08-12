تلقى سيارة “بي إم دبليو” في عيد ميلاده.. فأغرقها فورا

حصل شاب هندي على سيارة فاخرة كهدية في عيد ميلاده لكنها أقدم على أغرب تصرف، وأغرقها فورا.

ويرجع سبب التصرف العجيب إلى أن الشاب لم يحصل على السيارة الفاخرة التي طالب بها والده، الذي منحه بدلا منها سيارة أخرى فاخرة أيضا، ولكن، وفي لحظة غضب أغرق الشاب السيارة الجديدة في النهر.

وكان الشاب الهندي، وهو من منطقة يامونا نغر في ولاية هاريانا، طالب والده بسيارة “جاغوار” بريطانية الصنع، لكن والده رفض تلبية طلبه، ومنحه بدلا منها سيارة بي أم دبليو جديدة.

وبدلا من الشعور بالعرفان تجاه هدية والده الثمينة، قام الشاب الغاضب، الجمعة، بإغراق السيارة الهدية في النهر، بحسب ما ذكرت صحيفة هندوستان تايمز.

ولم يكتف الشاب بذلك، وإنما قام بتصوير سيارته وهي تغرق، ونشر اللقطات على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما صرحت به شرطة المقاطعة لوكالة الأنباء الهندو-آسيوية.

وخلال اندفاعها في النهر، توقفت سيارة بي أم دبليو الغريقة وسط المياه بسبب وجود تجمع من الأعشاب الطويلة، فلم تغرق بأكملها في النهر.

وفي وقت لاحق، شوهد الشاب الهندي، الذي لم يكشف عن اسمه، وهو يحاول إخراج السيارة من النهر بمساعدة مجموعة من السكان المحليين.

وجاء في تغريدة لوكالة جنوب آ’سيا الإعلامية “دفع شاب من منطقة موكارامبور سيارته من طراز بي أم دبليو في النهر بعد أن رفض والده شراء سيارة “جاغوار” له.

وقالت الشرطة إن أسرته كشفت أن الشاب غير مستقر عقليا، وأنه كان يطالب بسيارة جاغوار، لأن سيارة بي أم دبليو “صغيرة” بالنسبة له.

وأشارت الشرطة إلى أنها ستجري تحقيقا في الحادث.