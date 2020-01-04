ترك سيارته في أغرب مكان ممكن.. والشرطة تخرجها بصعوبة

عثرت الشرطة المحلية في ولاية فلوريدا الأميركية، على سيارة تم ركنها بالصدفة في “أغرب مكان ممكن”، حسبما ذكرت وكالة “يونايتد برس إنترناشونال” الأميركية.

ونشرت شرطة ويست بالم بيتش على حسابها بموقع “فيسبوك”، صورا طريفة للسيارة “المركونة بالخطأ” وسط مسبح تابع لأحد الفنادق.

وقالت في تعليقها على الصور: “لحسن الحظ، لم يصب أي شخص في الحادث. السائق ومن معه هربا من المكان بعد إسقاطهما السيارة داخل المسبح”.

And this is how it gets removed. #westpalmbeach Gepostet von West Palm Beach Police Department am Freitag, 3. Januar 2020

وأوضح موقع الوكالة أن السائق كان ينتظر في مواقف الفندق، قبل أن يدخل بالخطأ إلى المسبح ويغرق داخله بالسيارة، في الحادث الذي وقع الجمعة.

ولا يعرف بعد سبب الحادث، وما إذا كان يعود إلى السرعة أو قلة التركيز والانتباه.

وأظهر مقطع فيديو، نشر في وقت لاحق، كيف تم إخراج السيارة من حوض السباحة، حيث جرى الاعتماد على الرافعة لإنجاز المهمة.