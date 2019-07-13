بلجيكي يجلس على مرحاض لخمسة أيام متواصلة… تعرف على السبب

جلس رجل بلجيكي على مرحاض نحو 5 أيام هذا الأسبوع، في محاولة لتسجيل رقم قياسي عالمي للدخول في موسوعة غينيس.

ودخل جيمي دي فرين، البالغ من العمر 48 عاما والذي يتعلم ليصبح سائق حافلة، تحدي الجلوس لمدة 165 ساعة على قاعدة المرحاض الذي تم إعداده خصيصا لهذه المحاولة في منتصف حانة فيلبس بلاس، لكنه استسلم صباح الجمعة ( 12 تموز) بعد الجلوس لمدة 116 ساعة فقط، وفقا لما نشرته شبكة “إن دي تي في”.

وقد أصر على أن يجلس لمدة 165 ساعة على مرحاض نصب خصيصا لهذا الغرض وسط حانة، لكن قواه خارت صباح الجمعة بعد 116 ساعة.

وقال دو فرين ان “السخرية من الذات هي أفضل الدعابات، لماذا أفعل هذا؟ لماذا لا؟ لا أحب شيئا أكثر من سخرية الناس مني، لأنني يكون بمقدوري حينئذ أن أفعل نفس الشيء معهم”.

وكان يسمح له براحة لمدة خمس دقائق كل ساعة وكان يجمعها على مدار الساعات بما يسمح له بالنوم. ومن المفارقات أنه كان يحتاج للقيام لقضاء حاجته نظرا لأن قاعدة المرحاض التي يجلس عليها في الحانة غير موصولة بنظام الصرف الصحي.

وكانت حانة فيلبس بلاس في مدينة أوستند مفتوحة طوال مدة التحدي.