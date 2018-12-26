النرويج: لص يستنجد بالشرطة أثناء محاول سرقة سيارة!

اضطر لص كان يحاول سرقة سيارة في مدينة “تروندهايم” بالنرويج للاتصال برجال الشرطة لنجدته بعدما علق بداخل السيارة التي كان يحاول الاستيلاء عليها.



وأفادت الشرطة اليوم (الاثنين 24 كانون أول/ ديسمبر 2018)، أن شابا اقتحم سيارة في معرض سيارات بهدف سرقتها. وعندما اكتشف اللص أنه غير قادر على الخروج من السيارة اتصل برجال الشرطة في وقت مبكر من اليوم طلبا للمساعدة وإخراجه من السيارة.

وأضافت الشرطة النرويجية في تغريدة على موقعها الخاص بتويتر أن سيارة دورية تابعة للشرطة وصلت إلى عين المكان وحررت اللص ثم قبضت عليه ووضعته رهن الحجز لاستكمال التحقيقات معه وتقديمه للمحاكمة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، إيب كيمو، لهيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية (إن آر كيه): “نظرا لأنه كان يعرفنا من قبل، ظن أنه من العادي الاتصال بنا طلبا للمساعدة”.

وأضاف رجال الشرطة بمدينة “تروندهايم” أن سارق السيارة الفاشل شاب يبلغ من العمر 17 عاماً.