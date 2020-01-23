الإمارات.. ثور هائج يقتحم منزلا ويستقر به ليومين!

ذكرت صحيفة “البيان” أن ثورا هائجا هرب من إحدى المزارع في منطقة العين بالإمارات، وتوجه إلى منطقة سكنية، حيث استقر في منزل فيها ليومين.



وأفادت الصحيفة الإماراتية بأن الثور الهائج أثار قلق أصحاب المنزل، ولم ينجح 3 من العمال في إخراجه، إذ هاجمهم وأوقع بهم إصابات بين بسيطة ومتوسطة نقلوا إثرها إلى المستشفى.

وقال طبيب بيطري يعمل في مركز صحة الحيوان بحديقة الحيوانات بالعين: “ورد بلاغ إلى المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين بطلب المساعدة واستلام زمام الأمور بوجود ثور هائج في منزل أحد المواطنين، ونظرا لكبر حجمه وشراسته سبب ذعرا للمارة ولأفراد منزل الشخص المواطن، وباءت محاولات بعض العمال بالفشل بحصاره والسيطرة على الوضع، لأباشر فورا، بالتعاون مع طبيب بيطري آخر، بتجهيز المعدات الآمنة للتخدير والتي توفرها المؤسسة على أفضل مستوى الممارسات العالمية، لاحتواء الحالة، لاسيما وأن سياسة الحديقة أيضا تتماشى مع استراتيجيات الرفق بالحيوان”.

وتابع الطبيب البيطري يروي وقائع الحادثة: “توجهنا فورا إلى منزل المواطن، ولدى وصولنا تعاملنا بكل احترافية حيث تم تخدير الثور بواسطة أجهزة التخدير المتطورة، ليتم بعدها نقل الثور وإعادته إلى مزرعة مالكه. وليس هذا فحسب، إذ قمنا أيضا بتقديم العلاج اللازم للثور حيث كان مصابا بجروح من جراء هيجانه”.

المصدر: البيان