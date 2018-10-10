اعتصام طريف بسبب بيتزا باردة!

في واقعة طريفة، اعتصمت عائلة أمريكية أمام واحد من فروع مطاعم البيتزا الشهيرة “دومينوز”، لأنهم طلبوا بيتزا وعندما وصلت لمنزلهم بخدمة التوصيل وجدوها باردة.

واستدعت إدارة المطعم الشرطة، وحضرت الشرطة على الفور على طريق “نورثبروك” في منطقة “جلوستر” الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، حسب صحيفة “ميرور” البريطانية.

وقالت الأسرة الأمريكة: “البيتزا كلها كانت باردة ونحن نعيش على بعد ثماني دقائق فقط من المطعم، وحاولنا التعرف على السائق الذي أوصل البيتزا لكننا لم نلحق به”.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة الأمريكية أنهم لم يتخذوا أي إجراء، وأنه تم استدعاؤهم إلى مطعم البيتزا، مساء يوم الجمعة الماضي، بعد تفعيل التنبيه، وأضافت، “اعتقدنا أن ذلك سيكون نزاعا مدنيا أو شيء من هذا القبيل، ولكننا وجدنا أن هذه الأسرة معتصمة في المطعم”.

وقال بيان من “دومينوز”: “نعتذر عن أي خلل ناجم لعملائنا، وأصدرنا توصية لموظفينا باتباع مستوى عال من الخدمة في جميع الأوقات”.