اسكتلندي يدخل المستشفى بسبب الانتصاب الدائم!

أدى سوء استخدام إبر “Melanotan-2‎”، التي تحرق الدهون وتسبب اسمرار البشرة، إلى إدخال مواطن اسكتلندي إلى المستشفى، وهو يعاني من انتصاب استمر لمدة 22 ساعة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن رجلا من اسكتلندا استخدم بشكل دوري عقاقير تباع في متاجر رياضة كمال الأجسام، ومنها إبر “Melanotan-2” التي كان يحقن بها نفسه دوريا.

وأشارت الصحيفة، اعتمادا على النشرات الطبية لهذا العقار، إلى أن إبر “Melanotan-2” تؤدي إلى آثار جانبية أخطرها الانتصاب الدائم. وتحظر بريطانيا الترويج لهذا العقار أو بيعه لآثاره الجانبية السلبية التي لم يعلن عنها في متاجر رياضة كمال الأجسام في اسكتلندا.

وعلى الرغم من عدم وجود معلومات عن الجرعة المناسبة لـ “Melanotan-2″، حقن الرجل نفسه بهذا العقار لعدة أشهر، وكان راضيا عن النتائج التي شهدها على نفسه بعد تعوده عليه.

لكن الحقنة الأخيرة التي أخذها تسببت له بانتصاب دائم، أدى لإصابته بآلام مستمرة. ورغم معالجة الحالة بكمادات الثلج، إلا أن الألم استمر لنحو 22 ساعة نقل على أثره إلى المستشفى.

وأخذ الأطباء بحقن الرجل بمادة “فينيليفرين”، كل 5 دقائق، في عضوه التناسلي لإعادة دورته الدموية إلى وضعها الطبيعي. ولم يستبعد الأطباء حينها اللجوء للجراحة لحل المشكلة، لكن الانتصاب اختفى بعد نصف ساعة.

وعانى المريض بعد الحادث من مشاكل في الانتصاب لمدة 4 أسابيع.

المصدر: ديلي ميل