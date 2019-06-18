اردني يحتفل بطريقة غير مألوفة.. بعد الانفصال عن زوجته

احتفل شاب من الأردن، بطريقة غير مألوفة بعد الانفصال عن زوجته، وذلك بتوزيع حلوى “الكنافة”.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لحلوى “الكنافة” التي كتب عليها الشاب الذي ينحدر من مدينة مأدبا جنوب العاصمة عمان “حلوان الطلاق”، وذلك بعد ان انفصل عن زوجته، حيث اثارت تلك الصور ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.

وكتب ناشطون على “فيسبوك” معلقين على الصور “موظة جديدة ما شاء الله اطورنا”، فيما علق آخر “شكلها معوفيته حاله” ويقصد بذلك طليقته، وقال ثالث “ما حد بيعرف شو هيه الظروف الي أدت إلى الطلاق، فعشان هيك ما حدا يحط بذمته إنه السبب من الرجل أو السبب من المرأة”.