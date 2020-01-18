ادَّعى الاختطاف للتهرب من الزواج

لجأ رجل كولومبي إلى حيلة غريبة للتهرب من الزواج، إذ ادعى أنه تم اختطافه لتجنب عقد القران، وفق وسائل إعلام محلية.

وحسب موقع العين الإخباري، أبلغ أصدقاء الرجل (55 عاماً) أول أمس الخميس، الشرطة باختطافه المزعوم في بلدة بيتاليتو جنوبي كولومبيا. وقالوا إن مسلحين اثنين وصلا على متن دراجة نارية وخطفا العريس قبل ساعات من زفافه.

وأجرت الشرطة تحريات وأغلقت الطرق المؤدية إلى خارج المدينة، ثم عثروا على العريس في منزل أحد أقاربه، حسبما صرح متحدث باسم الشرطة لقناة “كاراكول”.

وذكرت صحيفة “إل تييمبو” أن أصدقاء الرجل الذين أبلغوا عن الاختطاف المزيف اعترفوا بكذبهم وقالوا إنهم كانوا يرغبون في مساعدة الرجل الذي “لم يكن يرغب في معرفة أي شيء عن حفلات الزفاف”.

وكانت هذه هي المرة الثانية التي يدعي فيها الرجل اختطافه كذباً لتجنب الزواج، ويمكن أن يواجه تهماً جنائية الآن.