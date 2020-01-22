يناير 23, 2020

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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إلغاء حفل زفاف بعد هروب والد العريس مع والدة العروس!

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فى :طرائف و غرائب
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إلغاء حفل زفاف بعد هروب والد العريس مع والدة العروس!

قرر عريسان هنديان إلغاء حفل زفافهما بعد هروب والد العريس البالغ من العمر 48 عاما مع والدة العروس البالغة من العمر 46 عاما.
ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن أسر كلا الوالدين تقدمت ببلاغ للشرطة، يوفيد بفقدانهما وانقطاع الاتصال بكليهما واختفيا عن الأنظار منذ الـ 10 من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأضافت الصحيفة أنهما كانا جيران في منطقة كاتار غام في مدينة سورات الهندية، ويعرفان بعضهما البعض منذ الصغر.

حيث قال أحد أقربائهما “كانا يعرفان بعضهما البعض منذ سنين طويلة، وكان بينهما في السابق علاقة حب قديمة”.

هذا وكان من المقرر أن يقيم العريسان حفل زفافهما في شهر شباط/ فبراير المقبل.

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