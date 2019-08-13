ألماني “ينسى” زوجته على الطريق السريع

ألمانيا: رجل “ينسى” زوجته على الطريق السريع

أغلق رجل ينحدر من ولاية بافاريا الألمانية باب سيارته المتوقفة في أحد استراحات الطريق السريع ولم ينس حتى ربط حزام الأمان لينطلق مكملاً سفرته، لكن لسوء حظه فقد نسي أمراً مهماً للغاية: أن يصحب زوجته التي ترافقه في الرحلة. ويبدو الحادث غريباً قد يُبرر سببه ربما بعض الشيء إن كان الأمر يتعلق برحلة جماعية في باص سياحي ويتخلف عنه شخص أو شخصان.

وكان الزوجان قد توقفا للراحة يوم السبت الماضي في استراحة قرب شكورتليبن على الطريق السريع رقم 38 في ولاية سكسونيا-أنهالت كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الشرطة. وعند التاسعة صباحاً تقريباً انطلق الرجل بعيداً مواصلاً الرحلة. أما زوجته البالغة من العمر 62 عاماً فلم يكن أمامها أول الأمر إلى أن تأمل في ملاحظته للأمر وعودته لاصطحابها. لكنه لم يفعل، فحاولت الاتصال به هاتفياً بيد أن لم يجب على مكالماتها أيضاً.

فما كان من الزوجة المنسيّة إلا أن تتصل بالشرطة لطلب المساعدة. وعن هذا قالت متحدثة باسم الشرطة: “أوصلناها إلى محطة القطارات على الأقل”. وبعد اليأس من التواصل معه لم تجد الزوجة المسكينة بُداً من أن تستقل القطار عائدة من مدينة فايسنفيلز إلى منزلهما في ولاية بافاريا. ولم تقدم الشرطة أي معلومات حول وجهة الزوجين.

ولم يتضح بعد السبب الذي دعا الزوج إن “نسيان” زوجته أو ربما “تناسيها”، فقد قالت إنه لم يحدث بينهما أي شجار أو خصام.