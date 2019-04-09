أطول حازوقة في التاريخ تدخله موسوعة “غينيس”

عانى الأميركي تشارلز أوزبورن من الحازوقة لمدة 68 عاماً. وذكر تقرير لموقع Le Parisien الفرنسي أنّ القصة كشفت مؤخراً مع أنها تعود إلى العام 1922.

ففي ذلك العام ظهرت المشكلة لدى الرجل وأشار التقرير نقلاً عن تقديرات إلى أنّه عانى من 420 مليون حازوقة في 68 عاماً.

وأفاد بأنّ ذلك منعه من أن يعيش حياة طبيعية وأن ارتباطه بامرأتين انتهى بسبب هذه المشكلة بالانفصال على التوالي.

وبهدف التخلص منها استشار عدداً كبيراً جداً من الأطباء وتلقى 4000 نصيحة وما لا يحصى من التعليمات والتقنيات.

ولم يتمكن من بلوغ هدفه إلا بعد مرور 68 عاماً. لكنّه توفي بعد عام على ذلك بسبب معاناته من قرحة معوية حادة.

وتمّت دعوته مراراً للمشاركة في برامج تلفزيونية حيث كشف أن المشكلة ظهرت لديه عندما كان يعمل مزارعاً وحمل وزناً يصل إلى 160 كيلو.

وأظهرت الفحوصات الطبية فيما بعد أن ذلك سبب انقطاع وعاء دموي في دماغه ما أسفر عن حدوث الحازوقة. ولذلك انضم اسمه في وقت لاحق إلى لائحة أسماء أصحاب الأرقام القياسية في موسوعة “غينيس” الشهيرة.