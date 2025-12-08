تعرف على مخاطر الاستلقاء بعد تناول الطعام

حذرت أناستاسيا غوستروس أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، من الاستلقاء مباشرة بعد تناول غداء أو عشاء دسم.

ووفقا للدكتورة، قد يبدو أن الجسم يطالب بالاستلقاء بعد الطعام، إلا أن هذه العادة، رغم شيوعها، تضر بالهضم والصحة العامة، فالمشكلة الأكثر شيوعا التي يسببها الاستلقاء هي الارتجاع المعدي المريئي.

وتوضح الطبيبة: “تقع العضلة العاصرة المريئية السفلية بين المريء والمعدة، وهي حلقة عضلية تعمل كصمام يسمح للطعام بالدخول إلى المعدة ويمنعه من العودة، عند الاستلقاء، تصبح المعدة أفقية ويزداد الضغط على هذا الصمام، مما قد يمنع العضلة العاصرة من الإغلاق بإحكام، فيرجع محتوى المعدة إلى المريء”.

كما يؤدي، بحسب الطبيبة ذلك إلى إحساس حارق يعرف بحرقة المعدة، وقد يلحق الارتجاع المستمر الضرر بالبطانة ويؤدي إلى حالة خطيرة تسمى ارتجاع المريء”.

وأضافت أن الاستلقاء بعد الطعام يبطئ عملية الهضم ويعطل حركة التمعج، أي الانقباضات الإيقاعية للمعدة وعضلات الأمعاء التي تدفع الطعام، ما يمنع امتزاج الطعام بعصارة المعدة والإنزيمات بشكل جيد، ونتيجة لذلك، يبقى الطعام في المعدة لفترة أطول، ما يسبب ثقل البطن، الانتفاخ، عدم الراحة، وحتى الغثيان، ويؤثر على امتصاص العناصر الغذائية.

بالإضافة إلى ذلك، تشكل عادة الاستلقاء خطرا على القوام وعملية الأيض، لأن نمط الحياة الخامل بعد الطعام يقلل استهلاك الطاقة، وتُخزن السعرات الحرارية، خصوصا في منطقة البطن والخصر، وقد تؤثر سلبا على مستوى السكر في الدم.

وأشارت الطبيبة، إلى أن تناول الطعام قبل النوم يمثل ضربة مضاعفة: إذ يضطر الجسم لهضم الطعام بدل الراحة، مما يؤدي إلى اضطراب النوم، كوابيس، استيقاظ متكرر، وخمول صباحا مع ثقل في المعدة ورفض تناول الإفطار، ما يؤثر سلبا على النظام الغذائي اليومي.

ومع ذلك، تؤكد الطبيبة أنه لا داعي للتخلي عن الراحة تماما، بل يجب اتباع النصائح التالية: الحفاظ على “نظام مشي عمودي” الجلوس أو المشي ببطء لمدة 20-30 دقيقة بعد الطعام، لتعزيز حركة الأمعاء والهضم دون إجهاد، وأخذ قسط من الراحة بعد الهضم يُنصح بالاستلقاء أو النوم بعد ساعة ونصف إلى ساعتين على الأقل بعد تناول الطعام، للسماح للمعدة بإكمال المرحلة الرئيسية من الهضم، فضلاً عن تجنب النوم على معدة ممتلئة: يفضل تناول العشاء قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات.

