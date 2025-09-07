دراسة جديدة: اللحوم تحمي من السرطان ولا تسببه

انتهت دراسة علمية حديثة أجراها علماء في كندا إلى نتيجة تخالف الاعتقاد السائد في العالم، بما في ذلك تحذيرات منظمة الصحة العالمية، حيث وجدت أن اللحوم من شأنها أن تحمي الإنسان من السرطان لا أن تسبب له المرض أو ترفع احتمالات الإصابة به.

وكان قسم أبحاث السرطان في منظمة الصحة العالمية قد صنف اللحوم الحمراء على أنها “مسرطنة محتملة للبشر”، لكن الدراسة الجديدة المثيرة للجدل تُشكك في هذا الرأي، مشيرة إلى أن “البروتين الحيواني قد يحمي من وفيات السرطان بدلاً من أن يسببها”.

وقال تقرير نشره موقع “ساينس أليرت” العلمي واطلعت عليه (باسنيوز) إن البحث الجديد الذي أجرته جامعة “ماكماستر” الكندية يشير إلى عكس الاعتقاد السائد في العالم، حيث وجد أن الأشخاص الذين يستهلكون المزيد من البروتين الحيواني قد يكون لديهم في الواقع معدلات وفيات أقل بالسرطان.

وتتضمن أساليب الدراسة فروقاً دقيقة مهمة تُعقّد استنتاجاتها اللافتة، فبدلاً من دراسة اللحوم الحمراء تحديداً، حلل الباحثون استهلاك “البروتين الحيواني”، وهو فئة واسعة تشمل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والبيض ومنتجات الألبان. ويعد هذا التمييز بالغ الأهمية لأن الأسماك، وخاصةً الأنواع الزيتية منها مثل الماكريل والسردين، مرتبطة بقدرتها على الوقاية من السرطان.

وبجمع جميع البروتينات الحيوانية معاً، ربما تكون الدراسة قد رصدت الآثار الوقائية للأسماك وبعض منتجات الألبان بدلاً من إثبات سلامة اللحوم الحمراء، بحسب ما يؤكد تقرير “ساينس أليرت”.

وتُقدّم منتجات الألبان نفسها بصورةً مُعقّدةً في أبحاث السرطان، حيث تشير بعض الدراسات إلى أنها تُقلّل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، بينما قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. ويُبرز هذا التباين في الأدلة كيف أن فئة “البروتين الحيواني” الواسعة تخفي فروقاً مهمة بين أنواع الطعام المختلفة.

وتحتوي الدراسة، التي مولتها الرابطة الوطنية لمربي الماشية، وهي جماعة الضغط الرئيسية في صناعة لحوم البقر في أميركا، على العديد من القيود الأخرى. والأهم من ذلك، أن الباحثين لم يُميّزوا بين اللحوم المصنّعة وغير المصنّعة، وهو تمييزٌ أثبتت دراساتٌ لا تُحصى أهميته.

وتُظهر اللحوم المصنّعة، مثل اللحم المُقدّد والنقانق، باستمرار مخاطر إصابةٍ بالسرطان أعلى من قطع اللحم الطازجة غير المُصنّعة. وإضافةً إلى ذلك، لم يتناول البحث أنواعاً مُحدّدة من السرطان، مما يجعل من المستحيل تحديد ما إذا كانت التأثيرات الوقائية تنطبق على نطاقٍ واسع أو على أنواع محددة من السرطان.

ومن المُثير للاهتمام أن الدراسة فحصت أيضاً البروتينات النباتية، بما في ذلك البقوليات والمكسرات ومنتجات الصويا، ووجدت أنها لا تمتلك تأثيراً وقائياً قوياً ضد الوفاة بالسرطان. وتناقض هذه النتيجة أبحاثاً سابقة تُشير إلى ارتباط البروتينات النباتية بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان، مما يُضيف طبقةً أخرى من التعقيد إلى صورةٍ مُربكةٍ أصلًا.

ولا تُقلّل هذه النتائج من الفوائد الصحية المُثبتة للأغذية النباتية، التي تُوفّر الألياف ومضادات الأكسدة ومركباتٍ أخرى مُرتبطة بتقليل خطر الإصابة بالأمراض.

