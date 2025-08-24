“غوغل” تطلق ميزة غير مسبوقة لهواتفها الجديدة

أعلنت شركة غوغل عن إضافة ميزة غير مسبوقة لهواتفها الجديدة من سلسلة “بيكسل 10″، لتصبح أول هواتف ذكية في العالم تدعم مكالمات واتساب الصوتية والمرئية عبر الأقمار الصناعية.

الإطلاق الرسمي

ووفقًا لما نشرته الشركة عبر حساب Made by Google على منصة “إكس”، ستُطرح سلسلة “بيكسل 10” رسميًا بالأسواق يوم 28 آب الجاري، بعد الكشف عنها في 20 آب، مع تفعيل الميزة الجديدة فور الإطلاق.

كيفية عمل الميزة

الميزة تتيح لمستخدمي “بيكسل 10” إجراء واستقبال مكالمات واتساب حتى في حال التواجد خارج نطاق الشبكات الأرضية، شرط التواجد في منطقة مفتوحة تسمح بالاتصال المباشر بالأقمار الصناعية، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير طفيف في الاتصال مقارنة بالشبكات المعتادة.

رسوم ومتطلبات

وأوضحت غوغل أن الخدمة ستعمل حصريًا عبر شركات الاتصالات المشاركة، وقد تترتب عليها رسوم إضافية تُضاف إلى الفواتير المعتادة للمستخدمين، مؤكدة أن ذلك لا يختلف عن الشروط الشائعة في جميع خدمات الاتصال بالأقمار الصناعية.

فيديو تخيلي يكشف التفاصيل

المفاجأة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ نشرت غوغل مقطع فيديو يظهر فيه هاتف “بيكسل” وهو يجيب على مكالمة واتساب واردة أثناء تفعيل وضع الاتصال بالأقمار الصناعية، بحسب ما أورده موقع 9TO5Google المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

