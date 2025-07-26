يوليو 26, 2025

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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علوم وتكنولوجيا

مواصفاته تساعد على العيش فيه.. اكتشاف كوكب صالح للحياة

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فى :علوم وتكنولوجيا, منوعات
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مواصفاته تساعد على العيش فيه.. اكتشاف كوكب صالح للحياة

اكتشف فريق بحثي من معهد تروتييه لأبحاث الكواكب في كندا، كوكبا يحمل مواصفات قد تجعله صالحا للحياة، على بعد 35 سنة ضوئية من الأرض.
وتمكن الفريق باستخدام تلسكوب “تيس” الفضائي التابع لناسا، من رصد الكوكب الذي أطلق عليه اسم “L 98-59 f”، وهو واحد من 5 كواكب تدور حول نجم قزم أحمر.
ويقع الكوكب في “المنطقة الصالحة للحياة” حيث يمكن للماء أن يبقى سائلا، ويتلقى كمية طاقة نجمية مشابهة لتلك التي تحصل عليها الأرض من الشمس، وهو يشكل جزءا من نظام كوكبي مدمج ومتنوع بشكل لافت.
وكان النظام النجمي L 98-59 معروفا سابقا باحتضانه أربعة كواكب فقط، لكن التحليل الدقيق للبيانات من التلسكوبات الأرضية والفضائية كشف عن وجود الكوكب الخامس
وعلى عكس الكواكب الأخرى في النظام، فإن هذا الكوكب لا يمر مباشرة بين نجمه والأرض، بل تم اكتشافه من خلال دراسة التغيرات الطفيفة في حركة النجم المضيف.

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