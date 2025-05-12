منحن ومصنوع من الزجاج.. صورة لآيفون في عام 2027

تُخطط أبل لإطلاق هاتف آيفون منحن ومصنوع في معظمه من الزجاج وبدون فتحات في الشاشة، وذلك في عام 2027 الذي يُصادف الذكرى السنوية العشرين لإطلاق آيفون.

ويأتي ذلك في أعقاب تقرير صدرت حديثًا.

وذكرت أن “طراز آيفون واحد على الأقل لعام 2027 سيضع الكاميرا الأمامية أسفل الشاشة لتمكين عرض حقيقي من الحافة إلى الحافة”.

مع العلم أنه في أواخر العام الماضي، أشارت العديد من التسريبات أن أبل تعمل مع شركائها في مجال الشاشات لإنشاء آيفون بدون حواف جانبية، ولكن ليس هاتفًا ينحني على الجانب، كما فعلت قبلًا شركات مثل سامسونغ وفيفو وهواوي في وقت سابق.

معظمه من الزجاج

وبحسب التقارير قد تستخدم أبل الزجاج المقوى في معظم أجزاء الهاتف، وبتصميم منحني على جوانبه.

وعلى الرغم من إستخدام الزجاج، لكن الهاتف القادم لا يختلف كثيرًا عن آيفون 16 الحالي الذي يوجد فيه معدن فقد حول عدسات الكاميرا وفي حافته المصنوعة من التيتانيوم.

ويشبه تصميم آيفون الزجاجي القادم ما كشفت عنه أبل في براءات اختراع من عام 2019، حيث وصفت هاتفًا مُغلفًا بالزجاج من جميع الجوانب.

إلى جانب هاتف آيفون المُتغير، يبدو أن عام 2027 سيكون مهم لشركة أبل، حيث من المتوقع أن تطرح أو هاتف آيفون قابل للطي، وأول نظارات ذكية تُنافس نظارات راي بان من شركة. كما يشاع أن أبل ستطلق عام 2027 أيضًا سماعات AirPods وساعات أبل مزودة بكاميرات.

كما أن أبل تعمل على روبوت منزلي ذكي مزود بمساعد ذكاء اصطناعي، وسيُطرح في عام 2027 أيضًا.

وبحلول عام 2027، من المتوقع أن تتمكن أبل أخيرًا من إطلاق سيري مدعومة بالذكاء الإصطناعي، وأن تكون قد طورت شرائح جديدة لمعالجة الذكاء الاصطناعي.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية