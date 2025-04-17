واتساب يفاجئ مستخدميه بأقوى ميزة خصوصية حتى الآن

أصدر تطبيق واتساب تحديثًا جديدًا لنظام الأندرويد عبر برنامج Google Play Beta، ليصل الإصدار إلى 2.25.12.21.

الجديد في هذا التحديث هو أن واتساب يعمل على تطوير ميزة لإدارة خيارات الخصوصية المتقدمة للمحادثات، والتي ستكون متاحة في تحديث مستقبلي.

تفاصيل الميزة الجديدة: إدارة الخصوصية المتقدمة للمحادثات

وفقًا لتقرير WABetaInfo، تعمل واتساب على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التحكم بشكل أكبر في خصوصية محادثاتهم. تشمل هذه الميزة الخصائص التالية:

منع الحفظ التلقائي للوسائط: عند تفعيل خيار الخصوصية المتقدمة، لن يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا في معرض الجهاز، مما يعزز حماية الخصوصية ويمنع الوصول غير المصرح به إلى الوسائط.

تعطيل تصدير المحادثات: سيتم منع تصدير سجل المحادثة بالكامل للمحادثات التي يتم تفعيل الميزة فيها، مما يوفر طبقة إضافية من الحماية للمعلومات الحساسة.

تقييد التفاعل مع Meta AI: عند تفعيل هذه الميزة، لن يتمكن المستخدمون من التفاعل يدويًا مع Meta AI في المحادثات المحددة.

إشعارات التغييرات: ستصدر واتساب إشعارًا لجميع المشاركين في المحادثة عند تفعيل أو تعطيل الميزة، مما يضمن الشفافية وإبقاء الجميع على اطلاع بتغييرات إعدادات الخصوصية.

كيف تعمل الميزة؟

التفعيل الاختياري: يمكن للمستخدمين تفعيل الميزة على مستوى كل محادثة أو مجموعة بشكل منفصل، مما يتيح مرونة كبيرة في اختيار المحادثات التي تحتاج إلى حماية إضافية.

الحفاظ على الوظائف الأساسية: على الرغم من تقييد تصدير المحادثات وحفظ الوسائط تلقائيًا، ستظل ميزات مثل إعادة توجيه الرسائل والتقاط لقطات الشاشة متاحة، حيث تركز الميزة على حماية المحادثات ككل وليس الرسائل الفردية.

الحفظ اليدوي للوسائط: يمكن للمستخدمين حفظ الصور أو مقاطع الفيديو يدويًا إذا رغبوا في ذلك، حتى مع تفعيل الميزة.

الوضع الحالي للميزة

الحالة: قيد التطوير.

التوفر: الميزة ليست متاحة حاليًا حتى لمستخدمي الإصدار التجريبي، ولكن واتساب تعمل على تهيئتها لإطلاقها في تحديث مستقبلي.

لماذا لا أرى الميزة بعد تثبيت التحديث؟ الميزة لا تزال في مرحلة التطوير وغير جاهزة للاختبار العام.

تأثير الميزة على المستخدمين

تهدف واتساب من خلال هذه الميزة إلى تمكين المستخدمين من التحكم بشكل أفضل في خصوصيتهم، مع الحفاظ على تجربة مستخدم سلسة ومرنة. من خلال السماح بتفعيل الخصوصية المتقدمة على مستوى المحادثات الفردية أو المجموعات، يمكن للمستخدمين حماية المعلومات الحساسة دون التأثير على جميع محادثاتهم. كما أن إشعارات التغييرات تضمن الشفافية بين المشاركين في المحادثة.

ما الجديد في التحديثات السابقة؟

في تحديث سابق (واتساب بيتا لنظام iOS 25.11.10.74)، أطلقت واتساب ميزة للإشارة إلى أن تحديثات الحالة مشفرة بالكامل من طرف إلى طرف، مما يعزز الأمان والثقة في التطبيق.

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ختامًا

ميزة إدارة الخصوصية المتقدمة للمحادثات تعد خطوة جديدة نحو تعزيز خصوصية المستخدمين في واتساب. على الرغم من أنها لا تزال قيد التطوير، إلا أنها تظهر التزام واتساب بتوفير تجربة آمنة ومرنة. ترقبوا المزيد من التحديثات حول هذه الميزة في المستقبل!

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