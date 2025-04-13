كيف تحذف جميع البيانات من هاتفك المحمول قبل بيعه؟

لا شك أن بيع هاتفك المحمول أو التبرع به وسيلة رائعة لإعطاء حياة جديدة لجهاز لم تعد بحاجة إليه، ولكن قبل القيام بذلك، من الضروري التأكد من حذف جميع بياناتك الشخصية بشكل نهائي، لتجنب أي انتهاك للخصوصية.

وسواء كنت تستخدم هاتفًا من نوع آيفون أو أندرويد، فإن جهازك يحتفظ بكمّ هائل من المعلومات الحساسة، مثل الصور، وبيانات الحسابات المصرفية، وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

كما أن ترك هذه البيانات دون حذف نهائي قد يعرّضك لمخاطر مثل سرقة الهوية أو التجسس الشخصي.

والخطوة الأساسية لحذف البيانات بشكل آمن لا تقتصر على إزالة الملفات أو إلغاء تثبيت التطبيقات، بل تتطلب إجراء إعادة ضبط المصنع لضمان محو كل المحتويات دون إمكانية استرجاعها.

كيفية مسح جميع البيانات من جهاز آيفون

لحذف جميع البيانات من جهاز آيفون بشكل نهائي، توجه إلى “الإعدادات”، ثم اختر “عام”، ثم اضغط على “نقل أو إعادة تعيين آيفون”، واختر “مسح جميع المحتويات والإعدادات”.

سيطلب منك الجهاز إدخال رمز المرور، أو كلمة مرور “Apple ID” إذا كان تفعيل القفل أو التحقق بخطوتين مفعلًا. بعد التأكيد، سيتم إعادة ضبط الهاتف إلى إعدادات المصنع، ما يؤدي إلى حذف كل البيانات، بما في ذلك التطبيقات والصور والإعدادات الشخصية.

كيفية إعادة هاتف أندرويد إلى حالته الأصلية

رغم أن الخطوات قد تختلف قليلًا حسب نوع الهاتف وإصدار النظام، إلا أن الخطوات العامة لمسح بيانات أندرويد هي، افتح “الإعدادات”، ثم توجه إلى “حول الهاتف” أو “النظام”، ثم اختر “إعادة ضبط” أو “استعادة ضبط المصنع”، اختر “إعادة ضبط الهاتف” أو “حذف جميع البيانات”.

سيقوم النظام بعرض تحذير للتأكيد على أنك على وشك حذف كل محتويات الجهاز. بعد الموافقة، تبدأ عملية إعادة الضبط التي تعيد الهاتف إلى حالته الأصلية، مع إزالة كافة البيانات والتطبيقات والتخصيصات.

خطوات إضافية لحماية خصوصيتك

حتى بعد إعادة ضبط الجهاز، هناك خطوات مهمة إضافية لضمان أمان بياناتك: تعطيل ميزة “العثور على الجهاز”، وعلى آيفون: من “الإعدادات”، الاسم ثم “العثور على آيفون”، وإيقاف التشغيل.

أما على أندرويد: من “الإعدادات” ثم “الأمان” ثم “العثور على جهازي” قم باختيار تعطيل، وإلغاء ربط الحسابات.

احرص على إزالة حسابات “Apple ID” أو “Google” وأي تطبيقات مدفوعة لتجنب منح المالك الجديد إمكانية الوصول إلى بياناتك أو خدماتك.

أما بطاقات “SIM” وبطاقات الذاكرة، فغالبًا ما يتم نسيان بطاقات “SIM” و”microSD”، لكنها قد تحتوي على معلومات حساسة مثل جهات الاتصال أو الرسائل أو الملفات الشخصية.

ونتيجة ذلك، قبل تسليم الهاتف، أزل بطاقة “SIM” لتجنب مشاركة رقمك ومعلوماتك، وأزل بطاقة “microSD” أو قم بتهيئتها “Format” إذا كانت تحتوي على بيانات خاصة.

وباتباع هذه الخطوات، يمكنك بيع أو التبرع بهاتفك الذكي وأنت مطمئن. حيث إن بياناتك الشخصية تم حذفها بالكامل، ما يحميك من أي تهديدات رقمية مستقبلية.

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