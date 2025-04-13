“يوتيوب” تعمل على ميزة لضبط وقت مشاهدة الفيديوهات القصيرة

تدرس منصة مقاطع الفيديو يوتيوب إمكانية تقديم ميزة تتيح للمستخدمين ضبط مؤقت يومي لتحديد مدة مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة (شورتس).

وأظهرت أحدث نسخة تجريبية من تطبيق “يوتيوب” أن المنصة تعمل على تطوير ميزة لمساعدة المستخدمين على التوقف عن تصفح الفيديوهات القصيرة من دون توقف.

وقال متحدث باسم “يوتيوب”، لموقع “TechCrunch”، إنه على الرغم من أن هذه الميزة غير خاضعة للاختبار علنًا في الوقت الحالي، إلا أن المنصة “تستكشفها للمستقبل”،

وستتيح ميزة المؤقت اليومي للمستخدمين تحديد عدد ساعات محدد لمشاهدة الفيديوهات القصيرة، وبمجرد انتهاء الوقت المخصص، سيتوقف عرض مقاطع الفيديو القصيرة مؤقتًا، مما يجعلها غير متاح لبقية اليوم.

ومع ذلك، هناك أيضًا إشارة بالنسخة التجريبية إلى أن المشاهدين سيكون لا يزال بإمكانهم مشاهدة “فيديوهات قصيرة فردية”، مما يعني أنه لا يحظر الوصول إلى جميع الفيديوهات القصيرة تمامًا.

ولدى “يوتيوب” بالفعل تذكير لأخذ وقت استراحة (Take a Break) للفيديوهات العادية على المنصة، يتيح للمستخدم ضبط تذكير لأخذ وقت استراحة أثناء مشاهدة الفيديوهات، وسيوقف هذا التذكير الفيديو مؤقتًا، ويمكن للمستخدم إمّا إغلاقه أو متابعة تشغيل الفيديو.

يأتي استكشاف “يوتيوب” في مجال مكافحة التمرير المفرط بمواقع التواصل الاجتماعي في إطار اتجاه متزايد بين المستخدمين الذين يقومون بتحميل تطبيقات مخصصة للحد من الوقت الذي يقضونه على أجهزتهم.

هناك أيضًا أجهزة تقوم بإغلاق بعض التطبيقات على هواتف المستخدمين مؤقتًا، مما يبرز القلق المتزايد بشأن إدمان مواقع التواصل الاجتماعي. وتوفر شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “أبل” و”غوغل” أدوات للمستخدمين الذين يرغبون في إدارة عاداتهم المتعلقة بالتمرير المفرط.

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