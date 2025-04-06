أسعارها بين 300 الى 500 دولار… تحكم بهاتفك والتقط الصور سرّاً بنظارات ميتا الذكية!

اخترقت شركة “ميتا” عالم الموضة والأكسسوارات، حيث تعاونت مع شركة النظارات الشمسية الشهيرة “ري بان”، لابتكار جهاز جديد فاق جميع التوقّعات، وسنتحدّث عن هذا الجهاز الجديد في السطور التالية.

لم تعد النظارات الجديدة هدفها راحة العيون وحمايتها من الشمس والأشعة، بل أصبح المهام أوسع بكثير خاصة مع النظارات الذكية “كويست 3” و”ري بان”، التي تجعلكم ترون مستقبلكم وأعمالكم. فكشفت شركة ميتا ضمن مؤتمرها السنوي عن أحدث إصدارات نظارات “ري بان” الذكية أو ما تعرف باسم Ray-Ban Meta Smart Glasses.

وعن ميزات هذه النظارات، قادرة على التقاط الصور عبر كاميرات مثبتة في الواجهة الأمامية مع قدرتها على تسجيل مقاطع الفيديو بشكل سري.

ووفق ما جاء في مؤتمر ميتا، فإن نظارات “ري بان” الذكية في إصدارها الجديد، ستدعم غرضان أساسيان للمستخدمين، الأول هو استبدال سماعات الأذن بنظام صوتي غامر، هو نفسه النظام المستخدم في جهاز متحدث أمازون الذكي Amazon’s Echo Frames والمستخدم في أجهزة سماعات Bose Tempo، التي تدعم نظام صوت يحرص على أن يكون المستخدم هو وحده المستمع له.

أيضا قامت ميتا، عبر هذا الجيل الجديد من نظارات “ري بان” الذكية، بترقية نظام الميكروفون بشكل كبير، فتحتوي النظارة هذه المرة على 5 ميكروفونات، يتمركز إحداها في منطقة جسر الأنف، ذلك يجعل إجراء المكالمات الهاتفية عبر النظارة، وتوجيه الأوامر الصوتية، أكثر وضوحا

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