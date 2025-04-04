هذه الأجهزة تشوش على الإنترنت في منزلك

في العديد من المنازل، قد تتداخل بعض الأجهزة مع سرعة واستقرار شبكة “Wi-Fi”، خاصة عندما يعمل جهاز التوجيه على نطاق 2.4 غيغاهرتز، وهو النطاق الأكثر استخدامًا من قبل معظم الأجهزة المنزلية.



وبحسب موقع “Infobae”، يتم استخدام هذا التردد أيضًا في العديد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى؛ ما قد يؤدي إلى تداخل أو ضعف الاتصال أو بطء في السرعة.

ومن أبرز الأجهزة التي تؤثر بشكل كبير على الإشارة:

أفران الميكروويف: التي تعمل على النطاق نفسه 2.4 غيغاهرتز، وقد تتسبب في انقطاعات مؤقتة في أثناء استخدامها.

الهواتف اللاسلكية: بعض الموديلات القديمة تستخدم هذا التردد أيضا؛ ما يؤدي إلى تداخل الإشارة.

أجهزة مراقبة الأطفال والكاميرات اللاسلكية: التي قد تؤثر سلبا على جودة الاتصال.

أجهزة البلوتوث: حيث تعمل العديد منها في نطاقات مشابهة.

أضواء LED الذكية: خصوصا إذا كانت متصلة بشبكات Wi-Fi التي تعمل على نطاق 2.4 غيغاهرتز.

أنظمة الإنذار اللاسلكية وأجهزة التحكم عن بعد: التي تستخدم الموجات الراديوية.

تحسين السرعة

ولتحسين سرعة شبكة “Wi-Fi” في المنزل، من المهم أن يكون جهاز التوجيه بعيدا عن الأجهزة المعدنية أو العناصر التي قد تعيق الإشارة أو تتداخل معها.

ويُستحسن وضع جهاز التوجيه في مكان مركزي ومرتفع داخل المنزل لتحسين التغطية.

ويُفضل استخدام موزعات “Wi-Fi” إذا كانت الإشارة لا تصل إلى بعض الغرف بشكل جيد، أو إذا كان المنزل يحتوي على عدة طوابق.

كما يجب التأكد من تحديث البرنامج الثابت لجهاز التوجيه وضبط قنوات الإرسال، ويُنصح بتجنب تحميل الشبكة بعدد كبير من الأجهزة المتصلة في الوقت نفسه، خاصة في أثناء استخدام الشبكة لمكالمات الفيديو أو البث المباشر.

المكان الأفضل

أفضل مكان لوضع جهاز التوجيه هو في منطقة مركزية من المنزل، ويفضل أن يكون في مكان مرتفع وواضح.

إذ يساعد ذلك في توزيع الإشارة بشكل أفضل، حيث تنتشر الموجات في جميع الاتجاهات.

كما يجب تجنب وضع جهاز التوجيه في الزوايا أو بالقرب من الأثاث الكبير أو في أماكن مغلقة مثل الخزائن، حيث تؤدي هذه الأماكن إلى امتصاص أو تحريف الإشارة.

ومن المهم أيضا إبقاء جهاز التوجيه بعيدا عن الأجهزة الإلكترونية التي قد تسبب تداخلا في الإشارة، مثل أفران الميكروويف، والهواتف اللاسلكية، وأجهزة التلفزيون، أو حتى أجهزة مراقبة الأطفال.

بينما إذا كان المنزل يحتوي على طوابق عدة، يُفضل وضع جهاز التوجيه في الطابق الأوسط أو استخدام موزعات أو أنظمة شبكات شبكية لتوسيع التغطية دون التأثير على السرعة.

ولتنظيف جهاز التوجيه بشكل صحيح، يجب أولاً فصل الجهاز عن مصدر الطاقة لضمان السلامة.

وبعد ذلك، استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف السطح وإزالة الغبار المتراكم دون التسبب في خدش الجهاز.

وبالنسبة لشبكات التهوية، حيث يتراكم الغبار بسهولة، يفضل استخدام فرشاة ناعمة أو علبة من الهواء المضغوط لإزالة الأوساخ من الأماكن الصعبة الوصول دون الحاجة لفتح الجهاز أو استخدام السوائل.

كما من المهم أيضًا فحص الكابلات للتأكد من أنها غير مثنية أو مهترئة أو مغطاة بالغبار. والحفاظ على المنطقة حول جهاز التوجيه نظيفة يساعد في تحسين دوران الهواء ومنع ارتفاع درجة الحرارة.

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