ميزات جديدة في يوتيوب.. فيديوهات قصيرة تنافس تيك توك

أعلن اليوتيوب عن أدوات جديدة لإنشاء الفيديوهات القصيرة “شورتس” لمنصته، التي تُنافس تيك توك.

وتأتي هذه الميزات في وقتٍ يواجه فيه تطبيق تيك توك، المملوك لشركة بايت دانس الصينية، خطر الحظر الفعلي في الولايات المتحدة إذا لم يُباع لمالك أمريكي بحلول 5 نيسان.

ومن بين الأدوات الجديدة، هي محرر فيديو مُحدّث يُتيح لمنشئي المحتوى إجراء تعديلات وتحريرات دقيقة، وهي ميزة تُزامن تلقائيًا مقاطع الفيديو مع إيقاع الأغنية وملصقات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت شركة يوتيوب، المملوكة لشركة غوغل، أن أدوات منشئي المحتوى ستتوفر في وقتٍ لاحق من ربيع هذا العام، إلى جانب الميزات الجديدة.

وأعلنت يوتيوب الأسبوع الماضي عن تغيير طريقة حساب عدد مشاهدات فيديوهات شورتس. فبموجب الإرشادات الجديدة، ستُحسب مشاهدات فيديوهات شورتس بعدد مرات تشغيل الفيديو أو إعادة تشغيله دون حد أدنى لوقت المشاهدة.

وفي السابق، كانت تُحسب المشاهدات فقط عند تشغيل الفيديو لعددٍ مُحدد من الثواني. تُشبه طريقة الحساب الجديدة هذه طريقة حساب المشاهدات على TikTok وMeta’s Reels، ومن المُرجح أن تُزيد من عدد المشاهدات.

وقالت جوهانا فوليتش، كبيرة مسؤولي المنتجات في يوتيوب، في فيديو على المنصة: “تلقينا تعليقات من منشئي المحتوى تُؤكد رغبتهم في بعض التغييرات، واحتساب عدد المشاهدات بهذه الطريقة مفيدة لمنشئي المحتوى الذين ينشرون على منصات متعددة.

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